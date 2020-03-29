不愛了秒變仇人！退休警官高仁和日前在節目上，分享一則真實案例，情節超荒謬，一名女性教師愛上不該愛的人，跟同事譜出不倫戀，沒想到男方老婆為了面子，竟邀她搬來同住，然最終女老師選擇退出，反被男方告通姦罪，讓主持人謝震武驚嘆：「現在元配都這麼大方嗎？ 」。

退休警官高仁和上《震震有詞》節目， 分享了一則戀愛糾紛案例，一名女教師自當時實習老師開始，跟男同事相戀，只是交往了12、3年，男方另娶了老婆，但不想放棄這段感情，於是轉為婚外情，而元配知情後，為了面子逞強邀女同事同住，女老師則簽了切結書，立誓非男方不嫁，「願等到正宮決定離婚或過世」。再嫁給男方。

然女教師遲遲等不到男友離婚，於是醒悟決定分手，而男方眼見無法享齊人之福，惱羞成怒搬出兩人的性愛片威脅女老師，還將影片交給元配，要她上法院告女老師通姦，律師沈靖家聽了之後補充，法律為顧全家庭，因此通姦罪只適用於第三者，只是沒想到會被渣男這樣拿來當武器運用。

(中時電子報)