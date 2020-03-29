新冠肺炎疫情在全球進入關鍵壓制階段，但也使逐漸交惡的兩岸關係，因疫情再度陷入低點。有陸方學者直言，民進黨高層正藉疫情，煽動台灣部分民粹，擴大對陸方敵意、來謀劃政治利益，攻擊大陸政治體制，其心險惡，恐讓兩岸關係造成巨大衝擊。

據港媒《中評社》29日刊出華中師範大學台灣與東亞研究中心副主任彭韜投書內文，抨擊民進黨高層趁疫情期間爭相發表「台獨」言論，不斷煽動兩岸敵對情緒，製造兩岸緊張局勢，破壞兩岸關係。對於陸方對國際社會所做出的努力，全然漠視，在大陸爆發疫情時，卻第一時間宣佈禁止台灣口罩出口大陸，但就在此前的1月14日，台灣因應澳大利亞山火形勢宣佈捐贈10萬個N95口罩給澳大利亞。

彭韜感嘆，民進黨如此的差別待遇，陸方官方和民間都看在眼中，「現在的民進黨當局完全沉浸在意識形態主導兩岸關係之中，只見仇恨沒有其他，只有汙名和嘲諷，只剩歧視與撕裂」。

他最後強調，疫情當下，「民進黨所作所為導致兩岸間嫌隙加深，隔閡加劇，兩岸關係可能更為複雜嚴峻」。

(中時電子報)