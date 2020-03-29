國民黨近期力推下修18歲投票權、20歲被選舉權，今天適逢青年節，又再度舉行記者會說明。國民黨青年部副主任詹為元表示，外界說國民黨沒年輕票，擔心下修後選票結構不平衡，但事實上國民黨以前很早就有提過，前立委丁守中在當立委時比民進黨還早提出。

國民黨立委吳怡玎說，「我們真的不怕下修」，她認為年輕人其實也很關心將來就業的狀況，不管是剛考上大學要選科系或是準備要投入職場都會關心找不找得到好工作；而國民黨執政經驗是可以讓經濟更好的，不管是哪個政黨，為經濟著想、為下一代著想，才能爭取他們的選票。

國民黨立委林奕華表示，這次修憲是首度由黨主席領銜提案的，能夠在這個議題上舉全黨之力提出的只有國民黨，呼籲民進黨要真心支持，其實上一屆不管藍綠立委都有人提出下修18歲投票權的修憲案，但執政黨顧慮還有其他修憲案，遲遲沒有組修憲委員會，請民進黨這次要拿出誠意。

國民黨副秘書長柯志恩表示，這次下修公民權的修憲案，國民黨是第一個完成連署，第一個提出來，且已經通過一讀，執政黨喊下修公民權喊得震天響，實際做了什麼？目前朝野看起來對這法案都沒意見，但是到時候如果立院通過修憲，要進行公投複決時，那個政黨動的才最用力，到時候可以來觀察。

(中時 )