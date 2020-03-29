隨著行動裝置的普及，網路購物蔚為風潮，有愈來愈多人投入網路代購業務，成為新興的行業，財政部特別提醒，當月銷售貨物銷售額達8萬元，應即向國稅局申請稅籍登記，另外，交付貨物時未併同開立統一發票，若經人檢舉將遭受補稅及處罰。

財政部台北國稅局表示，個人以自己的名義透過網路經營代購業務，購買貨物交付給委託人時，就視為銷售貨物，如果當月銷售貨物銷售金額達到8萬元，就得向國稅局申請稅籍登記，並按期申報繳納營業稅。若當月銷售貨物銷售金額未達8萬元，可以暫時免向國稅局辦理稅籍登記。

台北國稅局進一步說明，網路代購業者若平均每個月銷售金額未達20萬元者，由國稅局以查定課稅方式課徵營業稅；已達20萬元者，國稅局將核定使用統一發票，依加值型及非加值型營業稅法、統一發票使用辦法等，網路代購業者將代購貨物送交委託人時，除應按佣金收入開立統一發票外，並應依代購貨物的實際價格開立統一發票註明「代購」字樣，交付委託人。

舉例來說，小明經由網路委託已辦理稅籍登記的甲甲商號，向境外購買價值10,000元皮包1件，並同意支付佣金2,000元，甲甲商號則以自己的名義報關進口，並繳納海關代徵的營業稅500元，甲甲商號在將皮包交付給小明時，應開立佣金收入統一發票2,000元（內含營業稅95元）及註明「代購」字樣統一發票10,500元（內含營業稅500元）各1張，同時交給委託人小明。

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(中時電子報)