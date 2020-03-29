近年政府推動多元化電子發票載具及雲端發票加碼獎項，使電子發票數量持續成長，去年已經達到75億張，使用電子載具比例也提高至21.9％，值得一提的是連江縣在使用電子發票載具比例高達33％，僅次台北市的37.7％。

根據財政部公布2014年至2019年消費通路電子發票資料，電子發票張數由2014年的44億張，一路成長到去年的75億張，成長幅度高達72％，其中使用載具儲存電子發票比率由8.6%攀升至21.9%，主要受到近年年積極推動多元化電子發票載具，如手機條碼、悠遊卡、信用卡等所致。

以縣市別來看，台北市、新北市及台中市是全國電子發票張數占比最多的前3位，比例分別有16.7％、12.2％及9.1％。使用載具比例，台北市比例37.7％最高，其次是連江縣的33％，遙遙領先第3名的新竹市22.6％，另一個離島縣市金門縣比例也高達21.3％，整體來說，離島居民比本島民眾更有意願使用載具。

從行業別來看，零售業開的電子發票最多，比例高達7成，其次是餐飲業的12.5％。但零售業電子發票存在載具比例僅15.4％，餐飲更低，只有4.6％，在各行業中屬於中低水準，仍有很大努力空間。

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(中時電子報)