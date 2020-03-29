新冠肺炎疫情延燒，國民黨前立委陳學聖日前表示，是時候換下中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中了，民眾黨則質疑陳時中和行政院長蘇貞昌對武漢包機意見相左，主張指揮層級必須升級，改由蘇貞昌指揮。對此，作家陳芳明酸「閉嘴，就是最大貢獻」。

陳芳明在臉書指出，台灣的防疫工作，已經獲得國際肯定。國民黨一直要拉下防疫指揮中心的陳時中，民眾黨也跟著參加合唱。「這是一種政治吃醋，還是政黨惡鬥？沒有人可以理解這兩個在野黨的思考邏輯」。

陳芳明表示，蘇貞昌特別出面澄清，全力支持陳時中。他說幸好是蔡英文用人得當，也幸好是蘇貞昌有識人之明，在防疫工作上，已經超越亞洲任何一個國家。身為反對黨，如果無法對台灣防疫有任何正面貢獻，閉嘴也是一種貢獻。「能夠讓人民的耳朵清靜，就是最好的反對黨了」。

網友則紛紛表示「不斷秀下限的兩個政黨」、「非常贊同」、「防疫這種事情，還是要由專業的人來主導，才能讓人安心，如果不是陳部長和張上淳院長坐鎮，台灣現在能這麼平安嗎？」、「專業的由專業的來」。

(中時電子報)