真是史上最爽隔離！新冠肺炎疫情全球蔓延，世界各國紛紛祭出嚴格的防疫手段，預防新冠病毒擴散。向來以國家管理嚴格聞名的新加坡，近來新冠肺炎確診人數暴增，且與台灣一樣，多以境外移入病例為主，現在傳出有在英國留學的新加坡學生，回國後在新加坡政府安排下，住進新加坡聖淘沙島的五星級飯店隔離，不但從房間陽台就能欣賞無敵海景，還有尊榮的客房服務，專人送餐照顧飲食。

據《彭博新聞》報導，有一名從英國留學的21歲學生切爾西．李（ChelsieLee），本周剛從英國回到新加坡，原本要在家進行為期兩周的居家隔離，但卻在新加坡政府安排下，住到聖淘沙島的香格里拉聖淘沙度假酒店，進行隔離防疫。

切爾西鎖入住的飯店，是當地非常著名的五星級飯店，她提到她所隔離的房間內，有一張超大張的雙人房，而她所在的樓層因為高度夠高，站在房間陽台，就能欣賞無敵海景、游泳池跟纜車。且每天都有專人送餐點，吃飽還能相賞美景，堪稱最享受的隔離。

新加坡政府表示，他們正與飯店業者合作，為這些從國外返國的民眾提供「專用設施」，而這些費用全由納稅人買單。

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(中時電子報)