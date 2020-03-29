觀光旅遊局推薦民眾在將至的清明假期，來台中感受溫泉文化、品味在地特色，防疫時期也能享受安全旅遊。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府推薦「台中溫泉泡湯養生之旅」遊程規劃，鼓勵大家連假期間走訪體驗。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中好山好水又有好湯，享受大自然的美景，還能養生美顏，放鬆身心提升免疫力。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

很多人防疫宅在家，趁假期到大自然走走！台中市谷關、大坑、烏日及東勢溫泉聞名，搭配「雙十公車」優惠政策，從市區搭乘153路或850路公車到谷關，只要10元，就可前往幽靜的山間泡湯踏青，享受天然的森林浴與溫泉浴。

周邊自然美景更是令人驚艷，成為遊客心目中最佳的踏青勝地，觀光旅遊局推薦民眾清明假期，來台中感受溫泉文化、品味在地特色，防疫時期也能享受安全旅遊。

觀旅局長林筱淇説，台中溫泉地區，好山好水又有好湯，享受大自然的美景，還能養生美顏，讓身體達到新陳代謝的效果，放鬆身心提升免疫力。

在清明連假期間，如果想外出透透氣，來台中戶外旅遊，台中谷關、大坑、烏日、東勢溫泉四大名湯，泉質遠近馳名，各具獨特美景與在地特色，推薦「台中溫泉泡湯養生之旅」遊程規劃，鼓勵大家連假期間走訪體驗。

谷關溫泉約於日本明治時代1907年發現，因此又稱「明治溫泉」，屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈透明，浴後皮膚柔細，為最上乘的碳酸溫泉水質。

來到谷關不僅泡湯，還可登高挑戰谷關七雄、賞遊千年五葉松，品嚐鱘龍魚等在地美味的溫泉料理及體驗泰雅原住民文化。

搭配台中「雙十公車」優惠政策，從市區搭乘153路或850路公車到谷關，只要10元，就可前往幽靜的山間泡湯踏青，享受天然的森林浴與溫泉浴。

谷關領有溫泉標章合法旅館，包含神木谷假期大飯店、統一谷關渡假村、龍谷大飯店、谷關溫泉飯店、虹夕諾雅谷關溫泉渡假村等都是優質選擇。

有「台中後花園」之稱的大坑，為在地人假日休閒的熱門勝地，12條親山步道各有特色，可分親子、休閒及健腳等級別，在景區裡有合法的麒麟峰溫泉旅館及臺中日光溫泉會館等提供優質溫泉及商圈美食，和各具風情的景觀咖啡店，

除了鄰近的明月居茶花山莊、心之芳庭、粉紅情人橋、新都生態公園、廍子公園等景點，還可順道探訪台灣最大香菇產地-新社，體驗職人養菇及品嘗菇類美食，或欣賞綻放的紫藤花，宛如夢幻的花之瀑布。

清新溫泉度假飯店為台中烏日合法溫泉業者，提供碳酸氫鈉泉亦稱「美姬湯」，水質澄明，屬弱鹼性，含輕微鐵質，可軟化角質層，因位處大肚山上，景觀遼闊，晚上可俯瞰大中部地區燦爛夜景。

鄰近還有芬園花卉生產休憩園區、望高寮、知高圳步道、筏子溪河濱公園步道、禾豐橋等特色景點，市郊的浪漫美好一次滿足。

觀旅局表示，台中溫泉業者現正推出利多好康，泡湯只要99元、購買禮券滿額再送台中好禮，以及各種住宿優惠，還有抽獎活動，並且加強防疫措施，遊客可安心入住，享受溫泉養生之旅。

(中時 )