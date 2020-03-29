抄底海外吃閉門羹 近50檔QDII暫停大額申購 11:282020/03/29 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3月以來海外市場紛紛大跌，讓大陸國內抄底資金蠢蠢欲動，但卻遇到閉門羹。據券商中國報導，越來越多的QDII（合格境內機構投資者）基金陸續發佈公告，限制大額申購交易，有的甚至全面暫停申購。目前統計顯示，有近50檔QDII基金宣佈暫停申購或者暫停大額申購，其中大多數原因是外匯額度限制。 (旺報 ) #申購 #海外 #基金 #閉門羹 #交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 政府基金救市 200億上膛 04:102020/03/25 財經要聞 逐筆交易亂象生？! 證期局：散戶與交易量未減少 04:102020/03/25 證券．權證 台股逐筆交易上線 群益證強大IT團隊全面迎戰 04:092020/03/26 焦點新聞 2千億資金 藉陸ETF大舉入市 04:092020/03/26 焦點新聞 中投風險平價投資組合持倉 已完成削減約50％目標 04:102020/03/26 全球財經 傑出基金金鑽獎 得獎名單揭曉 04:102020/03/26 產業特刊 官股券商 十檔買不停 04:102020/03/27 證券．權證 元大高息龍頭基金 熱募逾460億 刷新紀錄 04:102020/03/27 投資理財 評估設海外貿易公司 勿忘澳門 04:092020/03/29 焦點新聞 商業交易中 保障法律權益的方法 04:092020/03/29 焦點新聞 兩岸熱門新聞 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 鍾南山：大陸沒有大量無症狀感染者 - 兩岸 - 旺報 類包機今晚起飛 逾百位台人前往上海等待 - 兩岸 武漢封城：鍾南山李蘭娟驚心動魄5天決策秘辛 - 兩岸 媒體戰再升級 美擬以間諜罪驅逐陸媒人員 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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