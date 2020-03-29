3月以來海外市場紛紛大跌，讓大陸國內抄底資金蠢蠢欲動，但卻遇到閉門羹。據券商中國報導，越來越多的QDII（合格境內機構投資者）基金陸續發佈公告，限制大額申購交易，有的甚至全面暫停申購。目前統計顯示，有近50檔QDII基金宣佈暫停申購或者暫停大額申購，其中大多數原因是外匯額度限制。

(旺報 )