◎兒童節別宅了 台南景點攬客

下周就是兒童節、清明節4天連假，無懼新冠肺炎疫情持續升溫，台南市5大古蹟景點、仁德十鼓文創園區等景點備妥防疫準備，喊話爸媽帶孩子走向戶外，12歲以下兒童免費入園，南瀛天文館推出「火箭童樂翻天」，播映2D新片「庫卡的神奇火箭」，親子同行12歲以下免費看電影逛展示館， 陪兒童度過開心連續假期。

◎兒童節連假 12歲以下兒童免費遊九族、坐纜車

新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣相對安全，不用出國也有媲美國外的國際級景點，九族文化村就有與西班牙巴塞隆納奎爾公園、法國楓丹白露宮、瓜地馬拉蒂卡爾神廟等地雷同的景點，對照圖讓人莞爾！

◎劍湖山推全國最優惠兒童節專案

雲林縣古坑鄉劍湖山世界今年兒童節連假推出全國最優惠的好康活動，身分證號碼對中2、1、7三碼門票只要99元；對中其中任兩碼門票299元；對中其中任一碼門票399元且可搭配購買「12歲以下兒童門票1元」的優惠方案，園內13萬棵喬灌木濃郁芬多精，也非常適合全家老少同遊，在疫情發燒之際，一起享受大自然的陽光與健康。

◎卦山小旅行 鷹行千里探訪一線天

「鷹揚八卦」今年受到新冠肺炎衝擊，取消大規模活動，但從28日開始，參山國家風景區管理處仍將舉辦「鷹行千里」生態小旅行，安排前往賞鷹平台一窺灰面鵟鷹的「鷹」姿，還探訪一線天峽谷祕境，品嘗秀水鄉金興社區蒸籠冰棒。

◎將軍好宅開箱 重現眷村風采

高雄市立歷史博物館推出左營區「將軍好宅」，透過開箱眷村家庭成員的生活物件，揭開眷村日常樣貌，尤其讓年輕人更貼近昔日眷村風采。「好宅」是「豪宅」諧音，高史博邀民眾到場參觀並拍攝開箱照，認識1961至1971年代的眷村文化。

◎泡湯強身 楠西龜丹溫泉好選擇

面對新冠肺炎疫情，想強身健體，台南市觀光旅遊局推薦旅客到關子嶺、龜丹溫泉踏青泡湯，其中位於楠西區的龜丹溫泉，不僅有市府委外經營的龜丹溫泉體驗池、營業已經20多年水哥溫泉，還有今年新開幕的天喜悅溫泉、六二溫泉山房，成為新的溫泉聚落，吸引舊雨新知前往泡湯。

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(中時電子報)