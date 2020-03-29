英國女子娜塔莉．道森和澳洲籍男友，兩人今解除檢疫，搭火車離去。（許家寧翻攝）

影像曝光！英國情侶花蓮車站搭火車

英國女子娜塔莉．道森和澳洲籍男友來台度假，批評花蓮檢疫所「環境像監獄」，引發各界譁然，兩人29日凌晨0時出關解除檢疫，原定上午10點離開，卻傳出提前2.5小時現身花蓮車站搭乘火車離去，英女吃住2500元也都由英國政府代為買單。

英國情侶原本預計上午10點離開花蓮檢疫所，不過7點半就有一部藍色廂型車載著兩人疾駛離去，讓等候媒體撲空，據台鐵花蓮站人員透露，大約8點多看到1男1女外國人戴著口罩、背著大型背包，在警察及政府人員陪同下，持著車票快速走進月台。

站務員指出，很像電視那對英國情侶，戴著口罩看不出表情，可能搭乘405或211車次的普悠瑪號北上。對於英國情侶何時離開檢疫所，電訪衛生局副局長鍾美珠則稱「我也被騙了！」兩人為何提前離開她也不清楚，還需要去了解。

衛生局長朱家祥說，英國情侶很早很早就離開了，由於大半夜沒火車，應是英國在台辦事處派車接走，至於對外宣稱10點離開為「中央指示」，可能是避免兩人被媒體採訪，情侶檢疫10天期間共計5000元的餐費，英國駐台單位已協助繳清。

朱家祥指出，除了英國情侶外，29日也有2名德國人也同時解除居家檢疫管制，因此衛生局不會限制人身自由，或了解他們接下來要去哪裡，或是什麼時候搭車都不清楚，並轉述，2名德國人對花蓮檢疫環境很滿意，會繼續完成接下來的旅程。

(中時 )