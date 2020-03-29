一名冰島患者體內同時發現了2種新冠肺炎病毒，其中第2株是原始新冠病毒的變異種，這很可能是全球首例「雙重新冠病毒感染患者」。

新冠病毒突變。

根據冰島媒體Reykjavik Grapevine 24日報導，冰島當地生物製藥公司deCODE genetics創始人兼執行長史提凡松（Kári Stefánsson）23日證實，一名冰島患者身上同時發現了2種新冠肺炎病毒，當中第2株是原始新冠病毒的變異種。

該公司認為，第2種變異種的病毒可能更具攻擊性或傳染性，因為他們在被這名「雙重感染者」感染的患者身上，僅發現第2種病毒。如果結果證實了，代表新冠病毒突變後，將隨著時間推移而變得更具傳染性，不過史提凡松表示，目前尚無法證實這一點，也不排除只是偶然。

可以確定的是，史提凡松指出，在這名雙重感染者身上發現的第2株變異種病毒，從未在全球其他地方發現過。

deCODE針對冰島境內發現的40種新冠病毒進行基因序列分析，顯示冰島的病毒株來源相當廣泛，主要來自義大利、奧地利及英國等地，其中一場在英國舉行的足球比賽據信造成7名冰島人染疫。

史提凡松預測，已經有1%冰島人感染新冠肺炎。

(中時電子報)