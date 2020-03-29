湯姓補習班導師被控假藉教導性知識、女性生理構造，或見女學生心情不佳為由，對3名15歲的女學生猥褻、性騷擾、拍攝性器官照片，高院依妨害性自主等3罪判湯男徒刑3年，另依性騷擾等2罪判刑8月，可易科罰金24萬元。可上訴。

判決指出，湯男2015年任職新北市某補習班導師，2017年7月離職，2017年1月2日晚間7時，湯因假日讀書地點與女學生A女發生爭執，湯要求她返家後，再至補習班商談。女生進入補習班後，湯即將鐵門拉下，不顧對方有意離去，竟強拉她坐在其大腿上，強吻她額頭、鼻子。

2017年1月間，湯男邀另名女學生B女補習班自習室，見她因思及其家人、友人及情感問題而哭泣時，突伸手以雙手環抱她，低頭親吻她額頭性騷擾。

2017年7月，湯男離職後，藉口輔導作業，找女學生C女到他租屋處，假藉教導她性知識及生理構造，用手觸碰女生胸部、肚子及陰部，並親吻她眼睛、額頭、嘴巴及胸部，再用手女生陰部掰開後，以手機拍攝數張照片，還拉她的手觸碰其下體猥褻。

2018年5月，湯男邀補習班學生一同至餐廳用餐，因第C女與老師相處不佳，一時情緒不穩而落淚，湯遂帶她返回其投宿的賓館，觸摸她胸部，之後要再觸碰她下體時，因摸到衛生棉而作罷。

2018年7月底，湯與C女等學生相約用餐，用餐後她因需返回上課而心情不佳，湯假意傳送簡訊詢問情，並邀約她至其投宿之賓館。女生翌日遂獨自前賓館後，

湯脫去她上衣，抱至床上後，親吻她額頭、眼睛，觸摸胸部及下體，湯因女生當時生理期，拉女生手替他打手槍得逞。

事後A女、B女得知湯離職後，仍一再猥褻C女，時間長達1年，決定不再隱忍，告知父母並報警提告。

(中時 )