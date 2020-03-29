「服儀規範再更新，學生權益就安心。」台中市兒少代表、高雄學生民主聯盟等團體，今天動員全國3、40位學生來陳情，要求教育部訂定服儀輔導管教態樣，並督導學校不能「繞道處罰」，以真正落實服儀解禁。

教育部國教署副組長陳錫鴻回應，為保障兒童權利及表意權，教育部已提出新版的《學生服裝儀容之原則》草案，之後會再廣泛收集學生意見，審慎研議後，再納入規則中。

教育部最近在行政院兒少權利與福利推動小組委員會中，提書新版《學生服裝儀容之原則》草案，其中明訂高中校園內的服儀委員會，學生代表應占1／3以上，同時取消輔導管教措施當中的「公共服務」。

台中市兒少代表、高雄學生民主聯盟等團體今天單位動員3、40個學生在師大附中前集會，他們脫掉身上的制服，高喊「服儀規範再更新，學生權益就安心」、「全面檢視，各校落實」及「公共服務真母湯，轉彎處罰將退場」等口號，表達訴求。

台中二中學生會長葉宗益表示，這次教育部的服儀草案，去除轉彎處罰、保障民主程序及學生代表席次，是一大進步。師大附中學生會會長李承諺則談到，樂見這次修正，不過也擔心學生代表實際在校內可能會面臨更多挑戰。

台灣青年民主協會理事長林彥廷說，過去有相當多學校藉違反服裝儀容名義，要求學生每節下課罰站、未到者記警告，或者是扣班級生活秩序分數，連續幾個禮拜後三名者要被記過的連坐法，同樣具備有繞道處罰的性質。

林彥廷肯定教育部這次刪除「公共服務」的規定，但草案中對於學生妝容部分並未觸及，有些學生化妝到校，教官當場拿卸妝棉要她們卸妝，這侵犯學生權益，教育部應該正視。

對服儀原則中仍有「書面自省及靜坐反省」，台少盟組長劉志洋表示，「透過大量文字抄寫與拘束學生身體自由，可能涉及有辱人格的歧視問題，建議移除。」他認為，對於學生違反服儀規定，只要留下「口頭告誡」或「通知家長」這樣的處分就可以了。

(中時 )