據新華社引述大陸雲南省商務廳指出，從2015年以來，雲南加快推進電商經濟進農村，帶動貧困地區群眾脫貧增收，目前已培育81家電商扶貧企業，電商扶貧服務網路覆蓋建檔的貧困村3378個，帶動貧困人口就業創業達到68.95萬人。

(旺報 )