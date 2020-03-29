雲南電商扶貧 帶動68.95萬貧困人口就業創業 11:282020/03/29 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社引述大陸雲南省商務廳指出，從2015年以來，雲南加快推進電商經濟進農村，帶動貧困地區群眾脫貧增收，目前已培育81家電商扶貧企業，電商扶貧服務網路覆蓋建檔的貧困村3378個，帶動貧困人口就業創業達到68.95萬人。 (旺報 ) #電商 #就業 #創業 #雲南 #貧困人口 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動力發展署中彰投分署客製化工作卡 助青年就業 12:462020/03/25 生活 遠航員工就業專案媒合 王品、海底撈等企業提供就業機會 12:482020/03/25 生活 櫃買攜手勤業、數位時代合辦「Startup Morning Talk-創業點滴」 分享新創資源 19:322020/03/25 財經 台北店家到你家 3大電商響應推優惠 20:012020/03/25 消費 台北店家到你家 3電商響應設專區 04:102020/03/26 時尚消費 新冠肺炎疫情上升 吳姍儒宅家網購國際美妝品 16:022020/03/26 娛樂 瑞幸電商搶市 超級補貼立威 04:092020/03/27 全球財經 宜蘭》拉青年一把 宜縣府推「三專」助青年創業 16:302020/03/27 政治 宜縣三專服務 助青年當頭家 04:102020/03/28 地方新聞 抗疫6招 保台商元氣 04:102020/03/29 生活新聞 兩岸熱門新聞 美專家：新冠病毒非人造 源頭也不是武漢 - 兩岸 鍾南山：大陸沒有大量無症狀感染者 - 兩岸 - 旺報 武漢封城：鍾南山李蘭娟驚心動魄5天決策秘辛 - 兩岸 類包機今晚起飛 逾百位台人前往上海等待 - 兩岸 鍾南山向歐洲專家力推中西2款新冠明星藥 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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