藍心湄與《女人我最大》製作人。（石智中攝）

林葉亭（右一）與《女人我最大》製作人。（石智中攝）

林葉亭（右一）與《女人我最大》製作人。（石智中攝）

44歲國標舞女王劉真22日不幸病逝，留給親友與粉絲無限哀痛，設於龍巖會館的追思靈堂今天（29日）是最後一天對外開放弔唁，穿著大粉紅外套的TVBS《女人我最大》製作人及繫著粉紅圍巾的主持人藍心湄帶著來賓班底林葉亭、王思佳、吳玟萱、海裕芬等一票「粉紅兵團」在10點50左右陸續抵達靈堂，儘管神情個個哀傷，但她們刻意一改追思哀悼常穿的傳統黑色系，清一色穿著顯眼粉嫩的粉紅、白色裝，因為粉紅色是劉真生前最愛的顏色。

身穿白色上衣的海裕芬透露，她們確實有約好，因為這是劉真生前最喜歡的顏色，所以大家有約好要穿粉紅或白色系衣服來看劉真老師。

劉真生前是《女人我最大》常客，經常上節目分享自己美的哲學、運動與養生及包包、鞋子等收藏，也與藍心湄建立了好交情，據悉劉真年前最後一錄就是上《女人我最大》節目，錄影當天身穿一身紅色衣服應景，並揮毫寫書法，沒想到年後傳來噩耗。

藍心湄日前曾表示：「劉真老師為《女人我最大》的貢獻比我還多更多！是我們的夢幻名單之一，舉凡肌膚保養 ，她永遠是說的最正確，帶來的產品也最豐富，聊收藏品更是精彩故事讓人著迷！教大家運動或跳舞，老師超有耐心，是真心的耐心，老師都是第一個從頭到腳，全身裡外濕透了！最感動的是聊老公家庭小孩教育等，這些她改變最多。」

(中時 )