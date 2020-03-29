教育部推動結合50家U-start創新創業計畫孵育的新創公司，推動「青年創業家見習」計畫，總計提供50個見習名額、每人最高300小時的見習時數，每小時並給158元的見習津貼，給對創新創業有興趣的青年。

見習期間自即日起至9月30日止， U-start新創公司將安排專人輔導青年了解公司營運模式，培養專案自主管理的創新思維，融會貫通課程理論與經營實務，同時見習青年亦可獲得由青年署提供每小時158元的見習津貼。職缺訊息已公告於本署「RICH職場體驗網」，歡迎青年踴躍投遞履歷，見習新創現場。

去年在三小文創有限公司擔任社群企畫行銷見習生的雲科大學工業設計系崔樂盈，加入青年創業家見習初衷乃是為磨練本科專業，在見習期間參與籌辦市集活動，發現不僅提升自己的設計技能，更學習到專案執行流程的控管、溝通技巧及時間管理。

中山大學行銷傳播管理研究所的楊苡榕，加入古樂股份有限公司擔任產品設計師見習生，在公司資深同仁陪伴輔導之下，學會3D列印技術相關專業知識及應用，也有機會協助處理行政事務，因此更加了解新創公司的運作，而公司同事間亦師亦友相互支持的組織文化，更讓楊苡榕思考，在累積充實自我實力後，新創事業或許是未來職涯選項之一。

今年參與提供見習職缺的U-start新創公司類型多元，例如開發行動定位與加值型軟體服務專利技術的「派趣行動整合科技股份有限公司」、透過臺灣原創設計傳播社會共好與環境保護理念的「印花樂美感生活股份有限公司」、以食魚教育及海洋永續為核心的「洄遊吧有限公司」、以及研發生產微過濾中空纖維薄膜產品的「膜淨材料有限公司」等。

對創新創業有興趣、35歲以下大專校院本國籍在學學生或畢業生，可至青年署「RICH職場體驗網」查詢及投遞履歷，以參加「青年創業家見習」計畫。

(中時 )