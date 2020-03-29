新冠肺炎疫情蔓延全球，確診病例不斷增加，連醫護都難逃染病風險。一名駐美國紐約的住院醫師透露，現在院內感染超嚴重，而且物資已經不夠了，情況跟義大利一樣危及，呼吸器要從老人身上拔下來給年輕人用，他已經是該院第4個感染的住院醫師，其他醫院還有幾個醫師插管，他形容紐約每一家醫院都已經崩潰，「如果是台灣早就封院了！」。

美國新冠肺炎確診病例近日已超越大陸，升至全球首位，一名駐美國紐約的住院醫師，透過LINE向人在台灣的老師說明目前現況時指出，N95口罩一周只配發一個，他平常在醫院只有用一般的醫療級口罩，遇到重症病患才會戴N95口罩，和一層薄薄的未密封式防護衣，而且頭套、面罩跟防護衣都要自備，呼吸器更要從老人身上拔下來給年輕人用，由於疫情來得太快太急，該院每天約有10人因新冠肺炎病逝。

他爆料指出，該院的病人有年輕化趨勢，大約有4成的重症病人都在50歲以下，他認為早期發現早期治療還是預防演變成重症的最好方法。這名在美國的住院醫師，用LINE與人在台灣的老師對話，透露出紐約疫情嚴重，對話內容在朋友群組中傳開。

(中時電子報)