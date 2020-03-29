鍾欣怡近年轉戰網路頗有成績，更時常發表關於時事的看法，近日她也在臉書粉絲專頁發表關於活在台灣有多幸福的看法，引起國內外網友們讚賞。對比國外許多元首陸續感染新冠肺炎，曾經與陳時中部長合作拍廣告的她，更是大讚部長安撫民心不遺餘力。

鍾欣怡提及，台灣排隊就買得到口罩，不像其他地方根本搶都搶不到，網友們聞言也忍不住跳出來附和，不僅台灣民眾自己覺得幸福，更有許多國外的網友留言，羨慕住在台灣的所有人，甚至有網友點出重點，覺得鍾欣怡在防疫關鍵的這時候發聲，真的是給第一線的人員一劑大大的強心針。

鍾欣怡表示，「其實活在台灣，真的蠻幸福的。當世界都沒有口罩，我們還可以排隊買的到；當其他國家連元首都被感染。我們的部長還在每天報告穩定民心；當歐美國家都發佈了封城令，我們還可以帶著孩子出門透透氣。」她強調，「這些事不是小確幸，是大大的幸福。」

(中時 )