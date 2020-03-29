新冠肺炎疫情拉警報，世界各國紛紛實施封城、鎖國措施，防堵疫情蔓延。但英國一名拳擊手桑德斯（BillyJoeSaunders），竟錄製影片教導男性，在面臨新冠肺炎封城之際，如果發生家庭糾紛，可以怎麼攻擊女性。此公然教學怎麼「打女人」的影片一出，受到外界撻伐，他也在事後，對外公開道歉。

現年30歲的世界拳擊組織（WBO）超中量級冠軍桑德斯，日前透過影片教學，教導男性「如果你的老女人…向你走來，往你臉上吐了口痰」，身為男性該如何反擊。片中桑德斯以拳擊沙包當女性，示範如何成功攻擊女性的下巴，才能成功「擊倒她」。

這部公然教學怎麼打女人的影片，曝光後引起各界批評，桑德斯事後在推特（Twitter）上發文，對於冒犯女性的行為，向大眾道歉，他並表示：「我絕不寬待家庭暴力，假使我看到有男性敢動女性一根汗毛，我會親自把他碎屍萬段。」

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(中時電子報)