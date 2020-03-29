華航長程航班昨晚已率先提供隔離衣、護目鏡等。（華航提供）

疫情在全球擴散，華航今日宣布，長程航線已率先自昨晚配發隔離衣、護目鏡、醫療手套及口罩，4月起全航線實施，且組員除原有的5美元日支費外，額外加發30美元餐費；長程貨機航班，會加發每趟來回2萬元津貼。須居家檢疫的組員，可登機入住Novotel，餐宿公司全額付費。

因應疫情發展並維護機組員健康，華航表示，率先自28日晚間長程航線，由台灣出發至法蘭克福、雪梨、布里斯本、溫哥華等航班，發給所有客艙組員隔離衣、護目鏡、醫療手套及醫療口罩，於執勤時全程配戴，降低機上接觸傳染風險；並將配合中央疫情指揮中心指示，於4月1日起全航線實施。

華航表示，廣體客機備有組員專用洗手間，機組員至外站後，安排專屬通道快速通關，由專車接送至旅館。考量機組員在國外住宿期間不可外出，疫情期間餐食不便，長程駐留過夜客機航班除原有每小時5美元零費外，額外加發組員每人每日美金30元餐費補助並備有「防疫暖心包」、「隨身點心袋」應急，另提供電子溫度計量測體溫，落實組員照護及自我健康管理。

依據民航局「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管理措施作業原則」，華航機組員返台後參照居家檢疫原則，貨機組員為3天，客機組員為5天居家檢疫，不派遣勤務且不得外出。華航表示，額外提供返台後交通費定額補助，並新增與Novotel台北諾富特桃園飯店合作，可申請入住Novotel居家檢疫，餐宿由公司全額付費，惟須向公司登記提出申請，額滿為止。

疫情持續在全球蔓延，在此嚴峻挑戰之時局，華航表示，感謝所有空勤同仁出勤飛航任務，針對值勤長程駐留過夜貨機航班之組員，並加發每趟來回新台幣2萬元津貼，鼓勵在非常時期讓當前營運命脈的貨機繼續維持運能。

(中時 )