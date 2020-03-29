截至29日為止，美國新冠肺炎的確診數已達12萬4024人，超越大陸、義大利成為全球染疫最多的國家。紐約市公立醫院擔任內科住院醫師的台籍醫生張凱銘，在臉書分享關於治療新冠肺炎的臨床經驗。並警告台灣再這樣仰賴旅遊史，沒有爆發大規模社區感染，如果有天已經大流行就來不及了，可能會像一樣美國大爆發，「所以懷疑就該驗」。

當初大陸爆發新冠肺炎時，美國的確診數還很少，結果不久後病例開始攀升，演變成病毒大流行，染疫人數暴增。張凱銘在臉書PO文解釋，美國CDC之前就是像台灣一樣，很在意旅遊史不隨意採檢，結果發現社區流行時已經來不及挽救，「在大爆發之前，可能會有一個空窗期，很多我們以為低感染風險而沒有驗到的人，其實他們可能已經被感染。」如果大流行已經開始，旅遊史可能不是那麼重要了，懷疑就該驗。

過去的統計結果顯示，中老年人染疫跟重症的機率比年輕人高。但張凱銘指出，現在年輕人、沒有病史的病人也非常多，是過去醫院前所未見的，「在美國輕症檢驗陽性後會讓他們回家，所以我所看到是真正的病人，我們已經擴充非常多病房，但是病人真的很多，感染力很強要小心！現在已經有3個住院醫師也中獎了。」

(中時電子報)