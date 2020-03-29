榮善堂藥局負責藥師莊新宏(左)與朋友研發「自助口罩購買系統」。(吳亮賢攝)

口罩實名制上路以來，全國各健保藥局每日忙著包裝、販售口罩，藥局人員忙翻天，為此榮善堂藥局負責藥師莊新宏與朋友共同研發「自助口罩購買系統」，民眾插健保卡認證後，就可憑收據去櫃台付錢領口罩，行政院長蘇貞昌今(29)至新莊藥局參訪時，也比起大拇指喊讚，肯定此系統的便利性。

蘇貞昌表示，政府感謝藥師、藥生、藥局工作同仁在第一波實名制的時候，讓國人同胞方便領取口罩，目前口罩實名制2.0也進行得非常順利，這也要感謝很多鍵盤後的高手，協助政府一起來做，「第二輪繳費到明天，還有約70萬人沒有繳費，記得要趕快繳費。」

莊新宏指出，口罩實名制上路以來，每日平均要花費1、2個小時包裝口罩，也要投入許多人力及時間控管民眾領取動線，因此邀請資訊專長的友人幫忙寫程式，一起研發「自助口罩購買系統」，民眾在螢幕上就能看到口罩剩餘量，插健保卡認證後，就可憑收據去櫃台付錢領取，節省許多時間。。

莊新宏表示，目前此套系統已在北市、新莊、鶯歌、桃園等6間藥局試用，未來希望能跟政府合作，推廣這套系統，不僅可減輕藥局人員負擔，還能增加民眾排隊購買口罩的效率。

(中時 )