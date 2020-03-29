44歲劉真病逝榮總，星友們萬般不捨，何妤玟身為劉真政大的學妹，聽到劉真病逝的消息，心情非常難過，她表示最後一次見到劉真是去年12月的錄影現場，見面話題圍繞在長輩身體健康和教育小孩的理念，「以前蠻常看到她，她給人的印象一直都很有活力，很難想像她身體不好。」劉真生前最後一次傳給她的鼓勵簡訊寫著：「結婚生子以後我們學會了成長，你也成熟溫暖許多，我相信你會越來越好，你要照顧好媽媽。」這封簡訊她仍珍惜地存在手機內。

何妤玟內心十分感慨，畢竟她與劉真之間有著蠻多相似點，「同樣考進政大，學籍才差個2、3屆，生小孩的年紀也挺近的。」以前的她蠻計較小事，她認為劉真的離去帶給她一個人生課題，「學習放下，生命無常，珍惜生命和身邊所有人，活在當下。」她心境上變得豁達，「我們還是在乎辛龍哥的，希望再看到他開心的笑顏。」她與好友何嘉文、李明川已聯絡現場表達心意奠儀，也會盡量出席追思會，「我們要永遠記得她穿著舞衣曼妙的樣子。」

何妤玟比劉真出道早，對劉真的印象是很親切，她分享劉真唸書時，非常愛穿紗裙和高跟鞋，是很多男生喜歡的類型，「政大又蓋在山坡上，劉真堅持要穿高跟鞋上山。」

(中時 )