國標舞女王劉真日前病逝台北榮總，權威消息來源今表示，劉真2月初赴北榮動心臟主動脈瓣膜置換手術前，有先到台大醫院看診，但台大評估「風險」太高，未收治劉真。

劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄，2月7日於北榮進行瓣膜置換手術，但過程中心臟驟停，雖立即裝上葉克膜搶救，之後又改裝心室輔助器，並因腦出血動開顱手術，但最終仍因腦壓過高於3月22日病逝。

之前在劉真病危之際，自稱「神明代言人」的沈嶸曾在臉書向劉真家屬喊話，建議找振興院長、心臟移植大老魏崢諮詢一下，但權威消息來源指出，劉真最早是到台大看診，希望在台大開刀，但台大評估「風險」太高未收治。

消息人士說，風險分兩種，除了病的本身棘手外，名人風險也要考慮，萬一出一點狀況，會被外界放大檢視。消息人士說，劉真若用傳統開胸手術置換瓣膜，算是一般手術，但若要用不留疤的內視鏡來做，目前在內科來說仍是非常尖端的手術。

(中時電子報)