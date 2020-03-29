目前跟隊友戈貝爾都已宣告從新冠肺炎病情痊癒的爵士明星射手米契爾，29日公開自己確診前夕到隔離至今的內心煎熬過程，米契爾除了坦承自己在等待檢驗結果出爐的那一晚，只睡了短短25分鐘，更承認自己確診過後，曾有可能死亡念頭。

時間回到3月12日這天，爵士來到奧克拉荷馬客場面對雷霆，這是一場攸關季後賽排名的重要賽事，沒想到在跳球前夕就被喊卡，當時保全人員衝進場內，讓米契爾感覺就像特勤人員保護總統一樣，接著他們就被告知戈貝爾確診消息。

爵士全體隊職員就在奧克拉荷馬市直接被隔離，米契爾透露，在隔離6到7小時期間，他跟隊友打牌消磨時間，大約只睡了25分鐘左右，畢竟他很擔心自己可能確診，沒想到隔天一大早，他真的確診了，這讓他非常困惑，因為他很健康。

「我從未出現過新冠肺炎症狀，現在也沒有，那是最瘋狂的，你可以出門逛街，看到面帶微笑的人們，突然之間你確診了，其他人也確診了，」米契爾說，「我確實想過可能因為新冠肺炎死亡，卻很感激那些替自己與隊友檢驗的醫療人員。」

最後談到自己隔離的生活，米契爾表示自己仍跟家人住在一起，大家卻要戴上口罩，且保持一定的接觸距離，不過更讓米契爾受不了的是，身為第一批確診新冠肺炎的NBA球員，人們會不斷跟他提出各式各樣的問題，讓他感到很瘋狂！

(中時 )