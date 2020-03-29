(12:28更新)國際原油價格持續下挫，國內油價連五跌，中油宣布明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.8元，創逾17年新低，調整後，92無鉛汽油每公升18.2元、95無鉛汽油每公升19.7元、98無鉛汽油每公升21.7元、超級柴油每公升15.4元。

中油表示，受沙俄等油國削價增產、美國各州新冠肺炎（COVID-19） 病例激增等因素影響，造成國際原油價格下跌。

中油指出，本周調價指標7D3B周均價為每桶24.99美元，較前周28.01美元下跌3.02美元，新台幣兌美元匯率貶值0.007元，國內油價依公式計算跌幅為8.61％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.8元，足額調整。

由於周一降幅達每公升0.8元，油價創下17年5個月的新低。上一次95無鉛汽油低於19.8元，已是2002年10月25日的事，當時售價是19.6元，總統還是陳水扁首任任期。

(中時 )