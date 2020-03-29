清明節將至，不論傳統掃墓或是到塔位祭祖，禮俗禁忌可都不能馬虎，易經命理老師高煜霖用民俗角度列出10大祭祖須知，提供清明節慎終追遠的朋友們千萬別冒犯祖先惹禍上身。

哪些人不適合祭祖？高煜霖指出，嬰兒、病人、懷孕女子盡量不要參加，避免邪氣入侵；有不少未婚年輕人陪同另一半一起掃墓，也切記不要祭拜男女朋友的祖先；另外，女子經期來時也不適合，避免穢氣影響祖先對子孫的祖蔭。當天穿著，要以暗色的服裝為主；到現場，千萬不要自拍或拍照，避免因空間交錯，將一些靈體攝入，不僅犯忌，還會遭厄運。

祭拜順序上，也要先拜守護的神明，墓地拜后土、塔位則拜佛祖，再祭拜祖先；祭拜時，輩分越高要越先祭拜，順序要弄清楚。拜完回家後，衣服全部要換洗，以除穢氣。

另外，高煜霖也強調，在祭拜現場，不論大人或小孩如果不小心跌倒，不要生氣，也不要則責怪，靜靜地爬起來，回到家趕快去收驚，避免有調皮鬼在搗蛋，這也會影響運勢。

今年清明節碰上新冠肺炎，內政部鼓勵民眾分流、線上祭拜或提早掃墓減少群聚感染。（圖／內政部提供）

而高煜霖也點出土葬的墓地和集合式的塔位，祭祖時在禁忌上的不同之處。高煜霖表示，塔位像是「集合式」住宅，不同的祖先聚集在同一個範圍，千萬不要在現場「嘻笑怒罵」，避免吵到其他的祖先，若小朋友有所冒犯，現場也要打個招呼請祖先們原諒。

也因為塔位集中，所以供桌上的供品不分你我，為了避免供品被其他祖先搶去吃，祭拜的食物、水果最好寫上祖先的名字，或是準備一張字卡放在供品的盤內，並在祭拜時，請守護塔位的佛祖幫忙拿給祖先。

高煜霖也提醒，民眾常在祭祖後將水果餅乾隨手拿來食用，在獨立式墓園沒有問題，如果是塔位就要避免在現場吃東西，讓祖先誤會在跟祂們搶食物。如另有其他冒犯事宜，也要在當下告知神明與祖先，請求原諒。

另外也提醒大家，今年因為疫情關係，不少人都會隨身攜帶酒精或相關產品隨時消毒，但使用時須小心遠離香火，避免發生火災。

10大祭祖禁忌：

一，嬰兒、病人、懷孕女子不要參加

二，避免祭拜男、女朋友的祖先

三，女子經期期間不適合祭祖

四，穿著以暗色的服裝為主

五，不要自拍，或拍照

六，現場忌「嘻笑怒罵」

七，塔位祭祖現場不要吃東西

八，先拜神佛再拜祖先，祖先輩分高先祭拜

九，拜完回家後，衣服全部要換洗，不要隔日繼續穿

十，如果跌倒，不要生氣與責怪，回到家去收驚

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)