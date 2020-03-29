塞爾維亞現任職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）和妻子葉蓮娜宣布透過喬帥的基金會捐款100萬歐元（約3383萬台幣）呼吸器及其他醫療器材幫助塞國的醫護單位對抗新冠病毒。

喬柯維奇表示：「這場對抗新冠病毒的戰役很不容易，從確診、死亡病例的數字看起來很不樂觀，但我相信大家一定會更堅強地去度過難關。大家保持團結、互相幫助一起對抗病毒是很重要的，如此才能更迅速、更輕鬆擊敗病毒，我們想藉這個機會邀請大家加入我們，一起幫助需要的家庭、人們生存並找回健康。」

喬柯維奇的基金會一直以提供塞爾維亞弱勢家庭孩童獲得學前教育的幫助，不過新冠肺炎疫情感染情況嚴峻，影響很多家庭，必須擴展協助的領域，「我們會努力集結人心，不管是誰的登高一呼或誰想加入我們，儘管很多人目前遇到困境，一定還有很多人和團體可以幫忙。」

喬帥補充：「就像上次遭遇水患一樣，我們會針對新冠肺炎開設一個特別救助帳號，喬柯維奇基金會是一台加滿燃料的機器，準備好伸出援手。」

(中時 )