《博恩夜夜秀》主持人博恩日前在脫口秀中，先是分享自己與太太討論「被性侵」的定義，接著分享被強暴的經驗，事後又在臉書po文，揭露從小各階段都被強暴過，也因此長大後用健身來自救，防止這種事再發生，而此事件引發網友正、反兩極議論，北市議員兼網紅「呱吉」(邱威傑)，則聲援博恩，自爆國小4年級也被強暴，甚至曝光了施暴對象與事發地點，引發外界譁然。

繼博恩公開遭強暴的經驗後，北市議員「呱吉」也在臉書po文，竟透露「小學四年級的時候我被強暴了」，且公開加害者當時比他大了十幾歲，事發地點是長庚醫院，他坦言，直到大學以前，不知怎麼描述此事，也沒把內心的真實想法公開過，「不是我面對不了，而是我不知道身邊的親友是否能夠招架」，坦言自己想法其實不太悲傷，但不覺得外界能理解那種複雜的感覺，所以他說起這故事，總講得輕鬆，「像是一個笑話」。

而在博恩於脫口秀上講起被強暴經驗時，呱吉跟太太就坐在台下，夫妻倆覺得最大的爭議，是「這段是否該放進表演裡」，而博恩因為說了這段子遭到攻擊，被認為是忽視性侵對男性的傷害，呱吉認為這世界上，有許多似是而非的言論、有很多不是那麼完美的人，「但我們怎麼判斷什麼是劣質的笑話？我們要看段子本身的脈絡與出發點」。

呱吉夫妻認為博恩說的這段子，是他個人真實的故事，但這放在脫口秀當題材講，不知是否算是觀眾想看到的幽默，「我們是想透過笑話來加強黑人與犯罪的聯想？還是諷刺黑人與犯罪之間的刻板印象？」，認為儘管這個10分鐘的段子雖稱滿戲謔，「但健身的段落卻是誠懇的告白」，誠懇到夫妻倆不得不討論，這是否還算是一個玩笑？但真的希望「這個世界還是有足夠的溫柔，去理解不一樣的彼此」。

(中時電子報)