王姓男子婚前介紹妻子與前女友認識，並安排妻子至前女友任職的婦產科生產，結果2人暗通款曲，前女友變成小三，王妻離婚後，指控前夫與小三在2人婚姻期間共嘿咻416次，求償150萬元。法官依據王男與小三「你忍到明天我穿新的內衣褲給你看，如果能上床就穿給你扒開」等鹹濕對話，認定2人已逾越一般男女交往程度，判決王男及小三賠償30萬元。可上訴。

王男前妻控稱，2014年她與任職某高職的王男結婚，婚前王男因介紹前女友林女而熟識林女，她因此到林女任職的婦產科產檢、生產，但王、林早在她與王籌備婚禮前就有交往，林女在她產後假藉送補給品機會，與王暗通款曲，婚外情超過4年，以每周2次嘿咻計算，共嘿咻416 次。她為此身心受創，2018年8月與王協議離婚，另提出王、林2人的鹹濕對話，提告求償150萬元。

王男辯稱，他與前妻協議離婚賠償前妻200萬元，其中100萬元是前妻要求他對2人鹹濕對話負責，因此前妻不得再請求賠償，另他2018年年假僅7天，不可能通姦416次。林女也辯稱，她與王確曾在2014年交往，但在王男籌備婚禮前就分手，2人只是普通朋友，而且王男前妻曾控告妨害家庭，檢方已不起訴確定。

但王男前妻提出王、林2018年7月間通訊軟體對話紀錄，2人提及「妳說今天沒吃飽」、「我長期外遇耶」、「你忍到明天我穿新的內衣褲給你看」、「如果能上床我就穿給你扒開」、「沒讓我高潮我會搖斷你的…」、「想插進去」、「濕了嗎」、「我只想給你插」、「求你插我」、「我好硬喔」、「想沾滿妳的體液」、「想要你舔我在插我」、「這些發生在婚前就好了」。

庭訊時，王男坦承對話是2人所提，辯稱是回憶婚前往事而已，但法官依據2人通話時間，不採信王、林2人說法，也認定王男前妻所指控2人嘿咻416次並無證據。法官認為，林女與王男前妻熟識，卻利用她信任與她前夫為不正常之男女交往行為，造成她精神受創甚深，判處王、林賠償30萬元精神慰撫金。

(中時 )