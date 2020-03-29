廣西壯族自治區衛生健康委員會29日通報，3月28日0至24時，廣西無新增確診、疑似病例，無新增死亡病例。本日無新增境外輸入確診病例。

根據通報，廣西累計報告確診病例254例，其中2例境外輸入確診病例現在定點醫院隔離治療，治癒出院250例，死亡2例。現有境外輸入病例密切接觸者184人，均在集中隔離醫學觀察中。

為在疫情防控常態化條件下加快恢復生產生活秩序，廣西加大項目開工建設力度。3月28日，廣西舉行2020年高速公路新建專案開工視頻會，同步在南寧市邕甯區、百色市田東縣等地設置10個分會場，集中開工天峨-北海公路(平果至南寧段)等13個高速公路項目，建設里程共1005公里，總投資1609億元人民幣。

此次集中開工的13個高速公路項目，都是廣西融入「一帶一路」、全力推進西部陸海新通道、對接粵港澳大灣區等的重大支撐專案，對廣西落實交通強國戰略、深入實施交通脫貧攻堅、完善區域性高速公路網路，加強粵桂、湘桂、黔桂等省區之間的聯繫，全方位開放發展新格局具有重要意義。

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(旺報 )