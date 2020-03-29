嘉義市黃敏惠背著玄天上帝爺盪鞦韆，在立委王美惠陪同下，將神明請回神案安座。（呂妍庭攝）

站上高空盪鞦韆表演的陳聖宗為7連霸冠軍，他說自己因上帝爺指示昨日結婚，今天特地穿著新郎禮服來盪鞦韆。（呂妍庭攝）

演出雙人盪鞦韆的羅溪城和羅英瑋是父子檔，兩人盪高空鞦韆資歷合計超過60年。（呂妍庭攝）

300多年歷史的嘉義市鞦韆節，最早為消除瘟疫而產生，今年碰上新冠肺炎，為避免參與者眾，造成群聚感染，嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟決定延期，今29日玄天上帝聖誕祝壽典禮上，只邀請去年各組冠軍選手示範高空盪鞦韆，象徵民俗傳統不能斷。

往年都吸引上千民眾前往爭睹誰盪得高的嘉義市鞦韆節，目前已確定延期，就連神明祝壽也簡單低調主辦，與往年人山人海的盛況有如天壤之別，一早祝壽典禮結束後，由嘉義市黃敏惠背著玄天上帝爺站上約1層樓高的鞦韆架，對現場民眾灑送招財金母，盡管已二度挑戰，黃敏惠說「還是需要很大的勇氣」。

黃敏惠說，本來是當年有潤月才舉辦的高空盪鞦韆民俗活動，2008年經廟方擲筊獲神明允許，改為每年舉行，同年嘉義政府也把這項獨嘉民俗登錄為無形文化資產，可惜今年受疫情影響，熱鬧景象不再，主要是避免民眾聚集在一起，所以玄天上帝展現慈悲精神，指示管理委會延期舉行。

今天受邀以表演形式向神明祝壽的，包括已7年連霸的陳聖宗，28日才辦完婚禮的陳聖宗說，自己因上帝爺指示昨結婚，今天特地穿著新郎禮服來盪鞦韆，期望藉由高空盪鞦韆把不好的東西盪出去，並提到日後補辦鞦韆節，會繼續挑戰8連霸。

從國小就開始參與盪鞦韆的父子檔羅溪城和羅英瑋演出雙人盪鞦韆秀，最高快盪到4層樓高，兩人盪高空鞦韆資歷合計超過60年，羅溪城透露，他就住在廟旁邊，自小有印象以來，幾乎沒缺席過鞦韆節，倒是頭一遭碰到因疫情讓這項重要地方活動延期情況。

(中時 )