內政部長徐國勇函送警政署長陳家欽法辦，在疫情狂燒下點燃綠營內部戰火，蘇揆日前受訪時痛批徐國勇「防疫還在亂」，並宣示要陳家欽留任。對此，前韓國瑜競選辦公室發言人孫大千提出蘇貞昌犯下的「三個邏輯錯誤」，痛批蘇揆「畫錯重點」，因為關鍵不在內政部長徐國勇何時向他報告，而是陳家欽有是否涉及偽造文書。

孫大千在臉書表示，此事關鍵在於陳家欽究竟有沒有偽造文書的違法事實，而不是徐國勇什麼時候向院長報告。難道向院長報告了以後，就不用移送了嗎？第二，倘若政風單位調查結果證明陳家欽嫌疑重大，依法當然應該移送檢調單位繼續偵辦。蘇貞昌所說的，只需「拉他下來，調整職務」，是標準的「私了放水」的行為。

孫大千指出，不管疫情再怎麼嚴重，也沒有任何縱容違法事實的空間存在，台灣的司法正義並沒有因為新冠肺炎而要「居家隔離」，任何人都不能拿防疫做為卸責的藉口。

新冠肺炎疫情蔓延迄今尚未完全受到控制，蔡政府卻先爆發「蘇徐大戰」，讓外界看傻眼，對於「開戰起因」也眾說紛紜。綠營立委私下透露，蘇揆行事風格講求績效「雷厲風行」，也曾被部屬形容成是「酷吏」。

而蘇再度回鍋閣揆，為了追求歷史定位，更講求速效，因此常越過內政部長直接指揮警政系統，甚至要求陳家欽直接對他負責，讓內政部頗有微詞。再加上蘇揆主見很強「成敗我負責」，對警政人事很有個人定見，但民進黨內各派系都有想推薦者，連徐國勇心中也有屬意人選，但外傳屢遭蘇揆打槍，終於因為函送陳家欽事件， 雙方不快一次引爆。

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(中時電子報)