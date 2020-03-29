88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片）

88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片）

88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片）

88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片）

88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道，衝力力道相當大，汽車車頭全毀、安全氣囊爆開，警消獲報抵達王男已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，警方將抽血釐清是否有酒駕情況，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時 )