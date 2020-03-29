新北環快自撞分隔道 8旬翁不治 12:572020/03/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片） 88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片） 88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片） 88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道。（翻攝照片） 88歲王姓男子今（29日）上午6時許，開車行經新北市永和區新北環快下保生路匝道口、往中和方向，疑因不明原因自撞道路分隔道，衝力力道相當大，汽車車頭全毀、安全氣囊爆開，警消獲報抵達王男已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，警方將抽血釐清是否有酒駕情況，詳細車禍原因待進一步釐清。 (中時 ) #原因 #不治 #警消 #氣囊 #全毀 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北健康公宅 漏水如瀑布 04:102020/03/25 地方新聞 鶯歌死亡車禍造成2死 休假員警命喪黃泉 10:172020/03/25 社會 台61線布袋段發生車禍 工程車受猛烈撞擊車頭懸掛護欄 11:392020/03/25 社會 新冠病毒在印度中毒身亡？網曝這3原因被瘋傳 23:432020/03/25 社會 台南柳營民宅起火 老嫗喪命火窟 17:412020/03/26 社會 回收車高速側撞砂石車 駕駛慘被夾死 09:342020/03/27 社會 空服員檢疫僅需3天 指揮中心曝原因 15:032020/03/27 生活 山友相約攀登霧頭山 一人意外墜谷身亡 16:082020/03/27 社會 造林農田火災頻傳 原因不單純 04:102020/03/28 地方新聞 新北環快自小客自撞護欄 車頭全毀駕駛男子生命垂危 10:112020/03/29 社會 社會熱門新聞 扯！4伴娘遭壓床狂摸乳 網怒：絕不讓女友當… - 社會 批台檢疫所像監獄 英國情侶出關 半夜落跑行蹤成謎 - 社會 【學長的鹹豬手1】菜女警遭狼爪 警所學長記過調職 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 4年狂X416 北市淫癢濕：沒高潮就搖斷你... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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