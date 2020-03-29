高雄市長韓國瑜今率領軍方代表、市府首長代表，前往壽山忠烈祠舉行春祭國殤暨軍人春祭典禮，由韓國瑜擔任主祭。而去年秋祭時，韓國瑜同率官員祭祀畫面也讓許多人歷歷在目，今年則因為新冠肺炎疫情影響，主、陪祭官員都戴上口罩，韓市長帶頭示範做好防疫。

高雄巿29日於上午8時在壽山忠烈祠舉行春祭國殤暨軍人忠烈祠典禮，市長韓國瑜擔任主祭官，並率領軍方代表、市府首長代表陪祭，現場樂聲悠揚莊嚴肅穆，眾人共同緬懷先人，並向這些因公殉職和因公死亡的先人致敬。

高雄市長韓國瑜青年節前往高雄忠烈祠參加春祭典禮。（圖／臉書粉專 韓黑父母不崩潰 提供）

現場也來了不少韓粉共同陪韓國瑜向陣亡的「黃花崗72青年烈士」致敬。有韓粉並在臉書粉專「韓黑父母不崩潰」上傳一系列祭祀照片，其中一張照片也意外捕捉到韓國瑜率領官員進場的畫面，將韓市長的氣勢完全一展無餘。

雖然受疫情影響，今年度祭典比以往的規模小，但敬意不減，其中上香時，韓國瑜發現海軍陸戰隊襄儀將線香「插歪」，還特意提醒，確保香插正後才繼續進行典禮，足見韓國瑜對於國殤典禮的用心。

許多韓粉在看過照片後，紛紛大讚，「市長加油，高雄有韓市長幸福加分」、「真的是有國家領導人的氣質」、「韓市長帶頭做防疫典範，要大力支持」、「韓市長加油」。

(中時電子報)