「如果NBA老闆跟球員結婚，是不是可以組成最強球隊？」比如說湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)跟一眉哥戴維斯(Anthony Davis)結婚，她就只須支付最低薪資給一眉哥，剩下的幾千萬一眉哥自己從家裡搬就可以了。

身處NBA球季卻無球可看實在太無聊了，所以美國reddit鄉民想出了一些無聊的問題，老闆與球員結婚就是一例。雖然老闆大部分是男人，現在同性之間也可以結婚了。更有人提議換成收養的方式，比如說籃網老闆蔡崇信收養主將厄文(Kyrie Irving)做兒子，就解決薪資問題了。

大家討論得很高興，但這是不可能的。NBA不會阻止任何人結婚，但他們禁止任何逃避薪資上限的行為，包括利用親屬關係。湖人和任何球隊都不可以使用這招來組成四巨頭。

另一個瞎問題是如果鵜鶘隊錫安威廉森(Zion Williamson)的名字不是那麼帥氣，而是像赫伯特巴多羅買(Herbert Bartholomew)這類的名字，他還會這麼引人注目嗎？

這個問問「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)就知道了，他獲選今年明星賽東區人氣王，可見再難拼的名字都不影響球迷對他的喜愛。

(中時電子報)