網站在昨（28）日還能看到全台地圖，全台一片橘、紅通通。但今日網站已鎖住關閉此功能，無法看見超過28例確診案例縣市的顏色標示。（摘自疾管署網站／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫病全球蔓延，截至28日全台確診病例283例，進入第二波疫情上升階段，幾乎皆為境外移入的返台留學生，由於確診案例飆升爆量，疾管署「傳染病統計資料查詢系統」全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例地理分布圖，一夕變色，縣市確診人數分類警示顏色全部調降，全台各縣市原本一片橘、紅通通，全改為比較溫和的黃、綠色警示。

根據疾管署網站，昨（28）日系統更新的地圖資料顯示，台北、新北、桃園、台中和高雄6都中的5都，因累計確診人數早已遠超過13人，都已呈現紅色警示，而累計確診11例台南市則是6都中唯一維持在橘色警示的直轄市；新竹市、彰化縣和屏東縣也都是橘色警示。

但自今（29）日起，疾管署傳染病統計資料查詢系統網頁一夕變色，頁面自凌晨5時44分更新後，使用者無法再同步查詢全國地圖，僅能看見自己所在區域的地圖，縣市確診人數顏色分類警示標準更大幅下修，累計確診0人至2人呈現深綠色、3人至8人為淺綠色；9人至13人為黃色，14人至21人為橘色，22人至28人為紅色。至於累計確診超過28人的縣市，如新北67人、台北80人、桃園29人，則並未於網站上標示要用什麼顏色顯示。

彰化縣28日累計確診案例為12人，原本已呈橘色警示，29日在地圖上再添1例、成為13例，原本依舊的顏色分類等級，應該轉為紅色警示，但因疾管署下修人數分類標準，一夕變色成為黃色。彰化縣衛生局表示，第13例也是境外移入的留學生，但詳細案號比對要等30日中央提供完整細節資料後，再一併公布。

(中時 )