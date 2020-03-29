去年4月10日延平北路一間資產管理公司負責人遭人毆傷，門口價值300萬的保持捷跑車遭砸破玻璃，檢察官依傷害等罪對鄭姓男子等8人提起公訴。（報系資料照／李文正台北傳真）

北市延平北路7段某資產管理公司遭人砸毀，李姓負責人、孟姓友人遭痛毆，控告行凶的鄭姓、林姓、周姓等8人殺人未遂，士林地檢署偵結，認鄭等8人是綽號「生哥」的男子指使，因買賣骨灰罐致債務糾紛找人尋仇，鄭等8人依傷害、毀損等罪提起公訴。

去年4月10日，年籍不詳、綽號生哥的男子，因與延平北路一間銷售骨灰罐的資產管理公司有糾紛，找鄭男等人找小弟助陣，近20人先在中和南勢角興南夜市附近集合，分乘多輛轎車前往延平北路砸店，並毆打李姓負責人。

鄭等人找了將近20人，分別搭乘6、7輛車，生哥則搭乘其中1輛，一旁坐著林姓未成年少年，由在逃的陳姓男子開車，抵達現場後眾人分別持木棒、鋁製拉桿、撞球桿前段，、高爾夫球桿、伸縮警棍、鐵管的物品，鄭大喊「就是伊，乎伊死」，眾人隨即朝店內販賣機、保時捷休旅車、賓士轎車等3台以及店內物品猛力砸毀。

其中李姓負責人遭毆打，導致顱內出血、眼眶底閉鎖性骨折、視神經病變等，而孟男肌肉肌神經斷裂、右側額骨頭裂傷等傷，流血坐在地上，鄭等人故意要教訓、尋釁鬧事，砸店毆人1分鐘，隨即逃逸。

警方隔天逮捕鄭姓8人，其中1人是未成年少年，2人被移送後逃亡遭通緝，檢察官調查，32歲鄭等人前因妨害公務、32歲林曾犯賭博案件，均不知悔改，因買賣骨灰罐債務糾紛，夥同其他33歲周姓、林姓、謝姓男子到場毆打李、孟2人，將8人依傷害、毀損罪起訴。

(中時 )