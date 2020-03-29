大陸寧波疾控中心研究指出，新冠病毒的「無症狀感染者」的傳染率與有症狀感染者的傳染率差異不大，而容易被感染的人群中，以家人、進香客比例佔最多。

中國新聞周刊微信公眾號日前報導，武漢地區感染新冠肺炎的人群，恐有6成還未被發現，若無因應措施可能導致疫情二度引爆，有專家呼籲，應對所有武漢人進行抗體抽樣調查。

寧波疾控中心研究指出，與新冠肺炎確診病例密切接觸者的感染率為6.3％；與無症狀感染者密切接觸者的感染率為4.11％，兩者差異相當小。

另外，密切接觸感染主要為共同居住的18.07％和聚餐感染的11.75％，乘坐交通工具感染的比例則約為4.55％。不過若去除「超級感染者」的病例後，家人成為感染率最高的風險群，達17.5％。

寧波則是出現宗教集會中有超級傳染者，與他共同參與活動、搭乘交通工具的人，感染率達到驚人的32.99％，遠高於平均。

(中時 )