中央流行疫情指揮中心28日公布的案269，是30多歲北部男性，在觀光局桃園機場旅服中心工作，並傳出因曾接待過從菲律賓返國的某部會官員之子而確診。觀光局長周永暉今日表示，接觸史還在調查中，初步了解並沒有走禮遇通關，有沒有出面寒暄等行為，要尊重CDC的疫調結果。

知情人士透露，該官員的兒子回國後，跟一般旅客一樣自行排隊通關、拿行李、填寫健康申報表格，而觀光局在桃機旅服中心工作的確診同仁只有在入境大廳跟該名官員的兒子打招呼，但沒有外傳所謂的超規格接待、走禮遇通關、幫忙拿行李等行為。

知情人士表示，該官員的兒子當時在機場篩檢時並未查出確診，上周五確診後，該名接待同仁也跟著確診；感染源到底是該官員兒子抑或是機場其他感染源，目前是由CDC調查中。消息曝光後，該名長官現在也要被隔離。

對此，觀光局長周永暉表示，因為發生的地點在桃園機場，已經親自跟桃機總經理保持密切聯繫，座落地點偏於內勤，但桃機服務同仁都是走動式，常會走到服務台接受旅客詢問，所以「接觸史」由CDC調查並對外做完整說明。

周永暉強調，現在觀光局能做的就是對動線及辦公室等場域做全面性消毒，周強調，已經再三消毒過了，桃機公司也非常謹慎；現在就是按照標準作業程序，及時消毒、立即啟動相關防疫措施，包含居家檢疫，分區辦公、異地上班的準備也已經就緒，這兩天會跟CDC請教，如果有必要可即時啟動。

(中時 )