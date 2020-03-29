女童趁阿嬤不注意衝過馬路 駕駛嚇到飆3字經（民眾提供）

曾姓男子27日下午近2時許，開車載著一家人，行經竹南鎮光復路與華東街口時，突然1名女童趁著阿嬤不注意，衝到車道想找在對面的阿公，曾男嚇得緊急煞車，開窗怒斥女童阿嬤未盡看管責任，警方表示，行人違規穿越馬路依法可處300元罰鍰，罰錢事小，若因此發生車禍憾事，後果不堪設想。

曾姓男子27日下午開車載著一家大小，行經竹南鎮光復路與華東街口，驚見1名女童趁著阿嬤不注意，小跑步衝刺穿越車道，要找對面的診所前阿公，曾男見狀趕緊煞車，開窗怒斥女童阿嬤沒看好小孩，女童阿嬤也趕緊道歉，跟著穿越車道把女童牽回來。

曾男表示，當時女童阿嬤有頻頻向他道歉，說是因為講手機沒有辦法抓住女童，但車內原本就在哭的7個月大的寶寶，受到驚嚇又哭得更大聲了。附近住戶則指出，光復路與華東街口平時上、下班時間車流量大，小朋友沒看車直接過馬路實在危險。

警方表示，行人違規穿越馬路，依據《道路交通管理處罰條例》可處300元罰鍰，將連繫當事人請他提供行車紀錄器佐證開罰，另呼籲家長帶小朋友出門時，應隨時注意孩童的動向，避免孩童在道路上嬉戲，以策安全。

(中時 )