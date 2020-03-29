住在老婆娘家的男人會怎樣？一名人夫上網述說自己親身遭遇，儘管有分攤房租，卻連房子鑰匙都沒有，還被老婆大小聲，帶小孩也被岳父母指指點點，直呼「住在女方家很像慢性自殺」。不過網友沒給這小男人太多安慰，只說「這就是媳婦的心聲」。

這名「小男人」在臉書社團「爆怨公社」發文，表示因內湖房租貴，太太提議住她老家，原PO一開始反對，但老婆脾氣一來有理說不清，只好硬著頭皮去住。

老婆娘家也是租的，原PO雖有分攤房租，但卻連鑰匙都沒有，好幾次坐在樓梯等開門。岳父母想裝冷氣，原PO覺得不要浪費，立刻遭老婆大小聲；他在顧小孩時，岳父母會像指揮官一樣在旁邊指揮。

原PO說「住在女方家很像慢性自殺」，但他也坦言這一切都是自找的，誰叫自己當初沒有準備預備金跟存款，之前不努力，現在只能接受了。

看完這名小男人遭遇，社員紛紛回應：「這就是媳婦的心聲了！」、「這大概就是媳婦住婆家的感覺」、「終於讓男人體會，媳婦永遠都是外人的感覺了」、「體驗一下老婆的心情以後就會善待老婆了，加油，趕快存錢搬出去」。

(中時電子報)