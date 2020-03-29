時代力量針對行政立法表現、新冠肺炎相關議題及台灣未來展望進行民調，民調顯示，總統蔡英文及蘇貞昌內閣獲得7成5的支持，防疫指揮官陳時中的支持度更逼近8成，顯示民眾對政府施政及防疫成效普遍肯定。此外，針對哪些政黨立委問政表現能有效監督行政部門，結果顯示民進黨34.7%，國民黨則獲14.3%、台灣民眾黨以13.1%墊底。對此，網友紛紛喊民眾黨主席柯文哲「太慘了」。

該民調問及，哪些政黨的立委問政表現能夠有效監督行政部門？其民調顯示，民進黨以34.7%居冠，其次為時代力量20.1%、台灣基進17.3%、國民黨14.3%，台灣民眾黨則以13.1%墊底。

該民調引來許多網友議論，網友chun0303則在PTT發文指出，民眾黨表現居然可以比國民黨還低，民眾黨真的要好好反省一下了，「換時中提的那是什麼爛建議，真的是跟台灣多數民意作對邊」。

對此，有些網友認為「可憐！連國民黨都輸」、「太慘了，居然還輸給國民黨」、「民眾黨雙寶:倒數的市長 倒數的立委」、「要打職權問題打的不清不楚，被K剛好」、「柯屢屢喜歡玩大逆風，人家對他耐心磨光剛好而已。這黨倒底在白目什麽啦」。不過也有網友不以為然表示「小綠時代做的民調，可信嗎？」、「小綠民調不可信」、「時代力量只拿民進黨高民調來打民眾黨」、「小黨利用民調攻擊政敵而已」、「基進17%。你信就好」。

(中時電子報)