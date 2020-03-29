6旬潛水客墾丁後壁湖溺水 送醫無生命跡象 13:252020/03/29 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁國家公園後壁湖出水口29日上午11時，60歲姜姓男子在進行深潛時意外溺水，救上岸已無生命跡象。（翻攝照片／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁國家公園後壁湖出水口29日上午11時，60歲姜姓男子在進行深潛時意外溺水，救上岸已無生命跡象。（翻攝照片／潘建志屏東傳真） 墾丁國家公園後壁湖出水口29日上午11時，發生一名潛水客溺水意外。60歲姜姓男子在進行深潛時意外溺水，被救上岸後已無呼吸心跳，現場人員先為他進行CPR，消防人員趕到後，緊急送往恆春南門醫搶救。事情發生詳細原因仍待警方調查。 (中時 ) #溺水 #意外 #人員 #潛水 #墾丁 也許您會感興趣 推薦閱讀 各界愛心湧入滿溢 童綜合醫護備感窩心 12:052020/03/25 生活 幫新樓醫護打氣 麻豆迷客夏送200杯飲料 17:062020/03/25 生活 醫護自主健康管理給薪否？ 勞動部回應了 11:592020/03/26 生活 ROXY推醫護人員9折優惠 聯名時尚超模HAILEY BIEBER 21:522020/03/26 消費 等了7年 墾丁公教會館終於要在4月動工了 23:542020/03/26 生活 聯醫爆逆時中 20醫護出國准假 04:102020/03/27 地方新聞 足感心！Gogoro挺醫護 購車打九五折 11:342020/03/27 財經 疫要「順時中」 總統：時鐘可以順著走，且走得順 12:272020/03/27 政治 這些是給醫護人員的物資！基隆醫院攜手民間共同抗疫 15:482020/03/27 生活 談雙北合作防疫 陳時中：方法不太一樣但目標一致 12:412020/03/28 政治 社會熱門新聞 扯！4伴娘遭壓床狂摸乳 網怒：絕不讓女友當… - 社會 【學長的鹹豬手1】菜女警遭狼爪 警所學長記過調職 - 社會 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 骨灰罐糾紛砸人 「生哥」在逃8小弟遭起訴 - 社會 4年狂X416 北市淫癢濕：沒高潮就搖斷你... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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