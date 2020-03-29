墾丁國家公園後壁湖出水口29日上午11時，60歲姜姓男子在進行深潛時意外溺水，救上岸已無生命跡象。（翻攝照片／潘建志屏東傳真）

墾丁國家公園後壁湖出水口29日上午11時，發生一名潛水客溺水意外。60歲姜姓男子在進行深潛時意外溺水，被救上岸後已無呼吸心跳，現場人員先為他進行CPR，消防人員趕到後，緊急送往恆春南門醫搶救。事情發生詳細原因仍待警方調查。

(中時 )