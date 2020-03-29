賈靜雯飾演絕美萬貴妃。（愛奇藝台灣站提供）

賈靜雯飾演絕美萬貴妃。（愛奇藝台灣站提供）

成龍擔任監製。（愛奇藝台灣站提供）

官鴻。（愛奇藝台灣站提供）

傅孟柏。（愛奇藝台灣站提供）

《成化十四年》為成龍首度監製古裝懸疑探案網劇，改編自夢溪石同名小說，由郭爽、楊歡執導，《新流星花園》官鴻、金鐘獎迷你劇集最佳男主角傅孟柏、劉耀元、金鐘獎最佳女主角賈靜雯、李立群、王茂蕾等人主演。賈靜雯暌違多年以古裝再現，飾演萬貴妃，預告中除了有溫柔面、貴妃霸氣，網友皆讚嘆：「武媚娘顏值依舊，是《成化》的顏值擔當。」賈靜雯也在微博寫下：「一面似水柔情、一面蓬勃英氣，貴妃魅力上線。」

《成化十四年》講述大明成化十四年，六品推官唐泛（官鴻飾演）和錦衣衛總旗隋州（傅孟柏飾演）聯手，屢破懸案，背後均隱現朝堂勢力。唐泛與隋州最終揭露真相，一連串案件的幕後推手，正是密謀造反的東廠督主尚銘，唐泛與隋州合力粉碎尚銘陰謀，繼續懲奸除惡。製作團隊以國際架構策畫此劇集，希望可以帶給觀眾不一樣的作品，動作武打戲皆為成龍的成家班領銜指導，電影級別打造毫不馬虎。

作為成龍監製的首部網路劇，拍攝期間成龍親赴劇組探班，親上陣教導主演們如何將武打動作做得乾淨漂亮，一遍遍悉心指導，盡顯大前輩的風範與關照。對於官鴻、傅孟柏、劉耀元等人的表現成龍也十分肯定，不吝稱讚他們「很不錯、很努力」。

官鴻、傅孟柏領銜主演，兩位皆首次演出古裝戲，呆萌吃貨唐泛(官鴻 飾演)心思縝密，搭檔冷酷錦衣衛隋州(傅孟柏飾演)，兩人除了偵辦案件的緊張刺激，武力高操隋州也當起廚神，讓唐泛吃得大讚天下珍饈，甚至為了美食願意進到隋州家打理事務當房客，兩人互動可愛逗趣，網友笑封「小饞貓與最佳貓奴」劇情令人期待。《成化十四年》4/1起愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )