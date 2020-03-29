賴姓通緝犯夫妻檔28日晚間在路上閒晃巧遇警察，當場拔腿逃跑，賴男為了加快速度還踢掉拖鞋赤腳狂奔，妻子則是往反方向逃跑，在車水馬龍的路上讓旁人都看傻了眼，警方連忙分頭追上，一查才發現2人都因竊盜罪遭通緝，訊後解送歸案。
桃園警察分局大樹派出所警員周登豐及陳建豪，28日晚間7點半巡邏行經建國路，正在停等紅燈時，發現一對男女見到員警眼神立即閃避，員警隨即上前盤查，夫妻倆原本假裝鎮定，稱只是出來逛街購物，孰料警察一輸入2人資料，立刻跳出2人是通緝犯身分。
賴男見狀，突然把拖鞋踢掉赤腳狂奔，洪女則往反方向逃跑，員警立即呼叫支援並分頭追緝，洪女跑了幾十公尺即被逮捕，賴男則跑了三百公尺左右，一路逆向不斷左右轉鑽小巷，員警跳上警車、騎著機車在後尾隨高喊停下，賴男最後體力透支，只好乖乖束手就擒。
警方調查，40歲的賴男因竊盜案分別遭台南地檢及台南地院發布通緝、31歲的洪姓妻子則是因竊盜案遭台南地檢發布通緝中，竊盜鴛鴦沒想到到桃園會被警方「鷹眼」識破，喊衰仍被依法解送歸案。
(中時 )
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