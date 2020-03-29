▲第2屆桃園市青年諮詢委員會親自參訪桃園機捷，了解潛盾工法。（青年局提供／蕭靈璽桃園傳真）

為傾聽青年聲音，桃園市政府成立的青年諮詢委員會已邁入第3屆，2020年因應疫情，原訂於青年節舉行的成立大會改以線上發布方式進行，第2屆青諮會更在交接之際，以多元文化族群、社福環衛、創新創業、文化教育及國際交流等五大主軸發表「桃園青年國際宣言」鼓勵第3屆委員。

桃園市青年諮詢委員會成立至今邁入第3屆，青年局表示，第2屆青諮委員於2年任期中共召開22次專題會議，充分提供市府具青年觀點的市政建言及提案；委員交接之際更以多元族群、社福環衛、創新創業、文化教育及國際交流等5大主軸發表「桃園青年宣言」，期望將青年精神傳承至第3屆委員。

為推動多元文化間的交流，多元族群組組長黃脩閔表示，期許在每一個議題的倡議上，都能秉持族群融合、多元文化的觀點，讓語言承載的歷史文化得以傳承，文化教育組組長謝韋民則表示，希望未來可以跨文學、影視、音樂及美術等多元領域提供最細膩的政策。

由於國家潛力與青年發展習習相關，國際交流組組長張碩芳指出，桃園這座城市是「國家之門」，期許台灣成為亞洲矽谷；創新創業組組長曾露瑤鼓勵青年對創業「有想法就勇敢去做」，發揮自我創意並在創業過程中創造差異化；社福環衛組組長邱奕洲則提醒，在實質平等的條件下才能達到社會進步及永續發展。

(中時 )