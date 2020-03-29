46歲日本影后宮澤理惠，出道31年演藝路看似風光無限，背後卻是大起大落，她的情史也如同演藝路豐富精彩，從被出賣拍全裸寫真大紅，和相樸選手貴乃花經歷毀婚風波，一度因厭食症暴瘦，重返舞台後終於華麗蛻變。

宮澤理惠被封為「亞洲最美少女」。(圖／本報系資料照、翻攝日網)

亞洲最美少女一脫成名 全裸寫真大賣155萬本

宮澤理惠被媽媽出賣拍全裸寫真，一脫成名。(圖／本報系資料照)

宮澤理惠出身單親家庭，父親是荷蘭人，自幼與母親相依為命，11歲就擔任雜誌模特兒，拍攝《週刊seventeen》的封面，超齡美麗的混血面孔，讓14歲的她脫穎而出接下三井不動產廣告，扮演「白鳥麗子」少女形象深入人心，被封為「亞洲最美少女」。

15歲的她，首次主演電影《我們的七日戰爭》，獲得日本電影金像獎新人獎，隔年正式進軍日本藝能界，並演出電視劇《天鵝淚》，跨界與小室哲哉合作推出單曲《Dream Rush》，強佔公信榜多周冠軍，一夕之間，宮澤理惠成為日本最火紅的人氣美少女，更被選為「平成第一」女星。

宮澤理惠和貴乃花訂婚又悔婚，轟動一時。(圖／翻攝自日網)

18歲的宮澤理惠事業已如日中天，但拍攝全裸寫真集《Santa Fe》，更讓她一脫成名，不僅在日本造成轟動，連台灣都掀起一股「宮澤理惠熱潮」，她圓潤勻稱的身材，成為男人的夢想，將她奉為女神。此舉更帶動90年代女星寫真風潮，石原真理子、廣末涼子、川島直美、島田陽子、菅野美穗等美女們，都願意在鏡頭前寬衣解帶，但始終沒有人能超越宮澤理惠。

令大家驚訝的是，掀起拍攝全裸照風潮的宮澤理惠，在鏡頭美麗又有自信，但事實上她在拍攝時才得知是全裸寫真，一時間難以接受，母親卻以「美麗的東西要在美麗的時刻留下」為由，說服她脫衣拍攝，雖然寫真暢銷155萬本，但隨之而來的是各種質疑和負面輿論，甚至傳出她的母親為換取「事業」，曾要宮澤理惠陪睡北野武的新聞，最後遭北野武當場拒絕。

和貴乃花訂婚又悔婚 傳得厭食症暴瘦

那時的宮澤理惠壓力越來越大，幸好遇到相撲選手貴乃花，19歲的她閃電宣布兩人訂婚消息，本應在半年後結婚，卻在2個月後解除婚約，對她造成巨大傷害，宮澤理惠傳出得厭食症，並陸續有酗酒、自殺未遂、行為失常種種傳聞，她事後承認，在那段最不如意的時候，曾動過尋死和出家念頭，但因為親友鼓勵，才決定勇敢面對。

後來她選擇到洛杉磯「療傷」，演藝事業一度停滯，直到2001年，宮澤理惠復出和王祖賢主演電影《遊園驚夢》，才奠定她演技派地位，奪得第23屆莫斯科國際電影節「最佳女主角」，也讓日本人重新審視她，人生從這一刻開始改寫，此後獲獎無數。

宮澤理惠再婚森田剛，感情幸福甜蜜。(圖／翻攝自東網)

靠努力站穩影后 感情豐富終尋幸福

宮澤理惠專注於演藝事業，於2002年《黃昏清衛兵》、2015年《紙之月》、2016年《滾燙的愛》等作品，創造了報知電影獎史上最多女演員封后記錄，日本所有電影類獎項她幾乎拿遍。其中電影《黃昏清兵衛》，不僅成為日本電影學院獎(又稱日本奧斯卡)和報知電影獎雙料影后，更是包攬了日本當年所有頒的女演員獎。

2014年在《紙之月》飾演侵占他人存款的銀行行員，還跟大學生搞不倫戀，超乎尺度的床戲，細膩情感中散發熟女情慾的豪放表現，讓她大滿貫奪下5座女主角獎；2016年再以《幸福湯屋》的堅強母親令人驚豔，成功抱回影后大獎。除了影視的演出，宮澤理惠開始挑戰舞台劇，嘗試各種不同的演繹方式提升演技。

演藝事業已攀升最高殿堂的宮澤理惠，感情也漸漸走上幸福之路，雖然和足球金童中田英壽、DA PUMP主音ISSA等人傳過緋聞，2009年又和企業家中津博之「奉女成婚」，可惜3年後傳出婚變，拖了4年才離婚，之後獨自撫養女兒。

宮澤理惠和王祖賢主演電影《遊園驚夢》，奠定她演技派地位。(圖／本報系資料照)

不過當時宮澤理惠還沒離婚，就先後傳出和男星小久保壽人、舞台劇作家赤堀雅秋鬧緋聞，更被雜誌拍到和已婚的古田新太深夜牽手，雖然和中井博之是因聚少離多離婚，但也有一說是因為他太花心，才導致婚姻亮紅燈，感情路坎坷卻也十分精彩。

現宮澤理惠和小6歲的傑尼斯偶像森田剛再婚，森田剛也相當疼愛她與前夫所生的女兒，將她視如己出，一家三口幸福和樂，感情、事業都順遂的她成功蛻變，從清純美少女到全裸寫真女郎，再把衣服穿回來成演技派女帝，傳奇人生相當精彩。

(中時電子報)