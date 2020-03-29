桃園警方組成臨檢小組，針對移工聚集之場所、舞場內外周邊，實施防疫臨檢及宣導。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方組成臨檢小組，針對移工聚集之場所、舞場內外周邊，實施防疫臨檢及宣導。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方組成臨檢小組，針對移工聚集之場所、舞場內外周邊，實施防疫臨檢及宣導。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方組成臨檢小組，針對移工聚集之場所、舞場內外周邊，實施防疫臨檢及宣導。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方組成臨檢小組，針對移工聚集之場所、舞場內外周邊，實施防疫臨檢及宣導。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎全球大流行，為避免移工成防疫破口，桃園警分局28日深夜前往轄內移工聚集的餐廳、舞廳道德勸說，其中全桃園最大的「48街舞廳」，業者願意共體時艱，將自行暫時歇業。

桃園市為國境大門，外籍移工人數冠全國，因國情不同對於防疫工作認知有落差，為免各國籍移工相約於舞廳、小吃店等場所聚會，成為防疫破口，桃園警分局長黃炳訓28日深夜率防治組、轄區派出所，到轄內各移工舞廳、小吃店等道德勸說。

黃炳訓表示，樂見業者基於店家利益及維護顧客身體健康，在防疫期間配合政府政策自主歇業，減少群聚感染風險，目前已有7家娛樂場所業者配合歇業，包括位於桃園區中正路鬧區、全桃園規模最大的移工餐廳「48街舞廳」，謝姓業者已允諾響應市政府政策、共同防疫，主動停止營業，並對營業場所作必要的防疫措施。

黃炳訓同時指示外事人員與轄區員警組成臨檢小組，針對移工聚集之場所、舞場內外周邊，實施防疫臨檢及宣導，使用M-police行動載具，清查有無居家檢疫（隔離）違法外出者，以落實執行政府防疫政策，防堵所有可能缺口，呼籲防疫工作大家一齊來，必能平安共渡疫情。

(中時 )